Barbara D'Urso: il video in palestra fa impazzire i fan

Sui social sono diventate virali alcune immagini condivise via Instagram da Barbara D'Urso. La 66enne, ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha mostrato alcuni frame di una sessione di allenamento in palestra.

"Si ricomincia", ha scritto la D'Urso che ha mostrato il suo fisico scultoreo. "Sto riprendendo qui in palestra e lo dico. Sono pronta", ha commentato la conduttrice ricevendo i complimenti dei followers.