"Scusa: ti ho tradito con Barbara d'Urso". La confessione choc alla moglie

I fatti risalgono alla fine degli anni Settanta, quando Barbara D'Urso (oggi 63 anni portati alla grande) era un'esordiente. La storia durò ben 4 anni, ma lui poi tornò dalla moglie che lo perdonò.

"Scusa ti ho tradito con Barbara d'Urso"

Il protagonista maschile della storia è Memo Remigi, cantante e paroliere, che si è raccontato in un'intervista al settimanale Di Più TV, dopo la morte della moglie, Lucia, da tempo malata. "In tanti anni di matrimonio, ho fatto anche errori clamorosi - ha spiegato al settimanale Di Più Tv Memo - Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso".

L'addio alla moglie Lucia

Nonostante gli scivoloni di lui e il divorzio nel 1983, Memo e Lucia sono rimasti uniti dal 1966 fino alla morte di lei, avvenuta lo scorso 12 gennaio. "Con il divorzio non finì il nostro amore", dice Remigi e nella dedica alla moglie affidata ai social scrive: "Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!".