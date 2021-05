Bandiere blu: Campania seconda dopo la Liguria e prima della Toscana

Sono ben 19 le bandiere blu che sventolano lungo le coste della Campania. 5 sono in penisola sorrentina e costiera amalfitananell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Il risultato colloca la nostra regione in seconda posizione dopo la Liguria e prima della Toscana.

Provincia di Napoli

Anacapri: Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Massa Lubrense: Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone

Piano di Sorrento: Marina di Cassano

Sorrento: Marina Grande, San Francesco - Vico Equense - Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

Provincia di Salerno

Agropoli: Licina, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova, Spiaggia libera Porto,

Ascea: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Capaccio: Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Foce Acqua dei Ranci

Camerota: Cala Finocchiara e San Domenico

Casal Velino: Lungomare/Isola, Dominella/Torre

Castellabate: Lago Tresino, Marina Piccola, Cala Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Ogliastro

Centola: Marinella, Palinuro (Porto/Dune e Saline)

Montecorice: Baia Arena, Capitello, Agnone, San Nicola

Pisciotta: Ficaiola, Torraca/Gabella, Fosso della Marina, Petracciaio, Marina Acquabianca

Pollica: Acciaroli, Pioppi

Positano: Spiaggia Grande, Arienzo, Fornillo

San Mauro Cilento: Mezzatorre

Sapri: San Giorgio, Cammarelle

Vibonati: Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

Gli Approdi

Riconoscimenti anche per 10 approdi della nostra regione:

Provincia di Napoli: Sudcantieri (Pozzuoli); Porto Turistico di Capri (Capri); Yachting Santa Margherita (Procida); Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia)

Provincia di Salerno: Marina d’Arechi (Salerno); Porto turistico di Agropoli (Agropoli); Marina di Casal Velino (Casal Velino); Marina di Acciaroli (Pollica); Marina di Camerota (Marina di Camerota); Porto turistico di Palinuro (Centola)

Le conferme della Costiera

Confermata dunque in particolare la bandiera blu per

Massa Lubrense, capofila e cuore del Parco,? alla 14sima premiazione consecutiva

Sorrento, per il 4° anno consecutivo

Piano di Sorrento,per il 4° anno consecutivo

Vico Equense, 2° riconoscimento

Positano, storica bandiera blu della costiera.

A Sorrento cerimonia on line

“L’assegnazione della Bandiera Blu coincide quest’anno con la ripartenza della stagione, dopo lo stop della pandemia che ha messo in ginocchio anche l’intero sistema turistico del nostro territorio", ha commentato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola nel corso della cerimonia on-line con cui è stata festeggiata l'ambita conferma, con interventi del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Giovanni Pettorino e del presidente della Fee Italia, la Foundation for Environmental Education, Claudio Mazza, il presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco e l'assessore all'Ambiente Valeria Paladino. "Questa certificazione di qualità ambientale acquista oggi il valore di un simbolo per tutti gli operatori del comparto, ed uno stimolo a lavorare sempre di più per tutelare la risorsa mare”.

Per il quarto anno di seguito la nostra città può vantarsi di questo prezioso riconoscimento che qualifica le attività svolte dal nostro ente in merito all’ambiente, e nello specifico per la risorsa mare – interviene l’assessore Paladino - Dalla prossima settimana procederemo all’attuazione di tutti i protocolli e alle best practice previste”.