La banda della Madonna dell’Arco suona i The Kolors: le immagini sono virali - VIDEO

A Napoli e in provincia nelle settimane prima di Pasqua è usanza organizzare processioni dei devoti della Madonna dell'Arco. Dalle persone adulte ai bambini, in tanti si organizzano in gruppi girando - di bianco, rosso e azzurro vestiti - spesso accompagnati da una banda musicale.

Il repertorio è molto vasto e va dalla musica sacra a quella contemporanea. Per questo 2024, come mostrano delle immagini diventate virali su tiktok, in "scena" entra anche l'ultimo festival di Sanremo e in particolare il brano dei The Kolors.

Uno di questi gruppi di devoti, infatti, ha marciato per le strade sulle note di "Un ragazzo, una ragazza". Le immagini, come detto, sono diventate subito virali, facendo registrare un boom di like e commenti.