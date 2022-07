Storie assurde di Napoli e dintorni: vuole parcheggiare l'auto ma trova tre sconosciuti nel garage di casa

Erano circa le 9 quando ieri sera, con l'auto, un uomo ha fatto ritorno a casa, in via Nuova San Rocco, nel quartiere di San Carlo all'Arena. Come d'abitudine, ha aperto la serranda del suo garage per parcheggiare l'auto ed è rimasto a dir poco esterrefatto: all'interno c'erano infatti 3 sconosciuti intenti ad effettuare lavori edili.

I tre uomini hanno salutato il proprietario del box come se la loro presenza, a quell'ora, nel garage di un estraneo fosse la cosa più normale del mondo. Hanno anche scambiato, con la massima cortesia, qualche parola con lui quindi se ne sono andati in tutta tranquillità.

Incredulo e perplesso, l'uomo ha dato un'occhiata in giro cercando di capire cosa potessero aver fatto quelle persone nel suo garage. A prima vista sembrava tutto normale ed in ordine poi, però, ha notato un pannello che non aveva mai visto prima appoggiato ad una parete. Lo ha spostato e dietro ha trovato un bel buco della dimensione di 50x50 centimetri, sufficiente quindi a far passare delle persone.

Nel frattempo - dice una nota di Poste Italiane - si attivavano gli allarmi collegati con la centrale operativa: dall'altro lato della parete forata, infatti, si trova l'Agenzia 27.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione di Napoli Marianella. Nel garage non sono stati rinvenuti attrezzi. Ovviamente sono in corso indagini.