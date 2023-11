Tra leggende, anime del purgatorio e santi protettori. Sembra Napoli senza San Gennaro

Eran 600, erano festaioli e gaudenti, con mise da belle époque, piume, fili di perle, e acconciature en fleur. Il magnifico bal en tete di Generoso e Roberto Di Meo, ha varcato la soglia della Municipal House, il più importante edificio in stile Art Nouveau di Praga, tra pitture di Mucha, mosaici di Spillar e gigantesca cupola di vetro dove si trova la più grande sala da concerto di Praga. IL calendario diventa veicolo di dialogo tra popoli e diverse culture, e il lunario del maestro Massimo Listri un’opera d’arte e un oggetto da collezione. "Ho scelto Praga perché rappresentativa di quelle piccole nazioni del centro Europa, la cui cultura è stata per molti anni trascurata dall’Occidente, che tendeva ad unificarle tutte in un’idea di “cultura slava”. Un po’ come è accaduto per Napoli, ridotta per anni a folklore e a banali stereotipi. Invece la letteratura, musica e architettura boema hanno fatto di Praga la Parigi dell'Est" , afferma Generoso.

Una task force di napoletani: Fulvio Martusciello, leader di Forza Italia, con lady green, sua moglie Valentina, il meglio dell’imprenditoria rappresentati da Mariano Rubinacci, Mario Abate, Luigi Di Persia, Giorgio Nocerino, Mimmo e Francesco Tuccillo, Nicola Amenta, Pierluigi Coppola e Maurizio Paternò, e donne tutte d’un pezzo Sandra Gallo Lotti, Rosita Puca, Donatella Dentice, Giusi Ferrazzani, Roberta Buccino, princesse Federica de Gregorio Cattaneo della Volta ( task force napoletana), Beatrice di Borbone delle due Sicilie, duchessa Ramita Pignatelli della Leonessa, principe Luca Pignatelli con la bellissima Margareta. Un piede qui, un piede li’, Barbara Bouchet, nata vicino a Praga sotto i tempi cupi del Terzo reich, a Napoli si è illuminata quando ha incontrato l’uomo della sua vita Luigi Borghese. Un mix di noblesse papalina ( Ruspoli, Giovanelli, Gaetani, Colonna) con l’alta aristocrazia della Mitteleuropa, Elena von Hessen, nipote di Mafalda di Savoia e Principi Ferdinand e Marie von Schwarznberg, La storia del Calendario Di Meo inizia da un’intuizione dei fratelli Di Meo nel 2002 con la mostra “Fotografi in Cantina” realizzata nella loro casa gentilizia e azienda vinicola a Salza Irpina Il primo legame fra Napoli e Praga è stato il pallino dell’occulto. Durante l’impero di Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, Praga ha accolto maghi, alchimisti, astronomi ed astrologi. Alla ricerca della pietra filosofale ma anche di qualche tecnica capace di trasformare i metalli in oro.

E l’Orologio Astronomico divenne invece il simbolo di convergenza delle energie dell’universo. È un’opera unica, tanto che la leggenda vuole che il re abbia fatto accecare il suo ideatore, per far sì che non ne facesse un altro uguale. Tra leggende del Sacro Golem e folletti gli ospiti di Generoso entrevano nei sotterranei medioevali della città vecchia che tanto ricordano le nostre catacombe. Dulcis in fundo il Fiano d’Avellino Di Meo vince Tre Bicchieri. E' l’Oscar dell’enologia, bellezza.