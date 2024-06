Milly Carlucci al Vulcano Buono per trovare i nuovi talenti del ballo - le info

Si terrà al Vulcano Buono, il centro commerciale sempre più hub dello grande spettacolo, la seconda tappa del tour “Ballando On The Road 2024”, in collaborazione con Aurelia Productions, con un doppio appuntamento: il 22 e 23 giugno.

Palcoscenico per talenti

Per due giorni, dalle 10 alle 19.30, piazza Capri del Vulcano Buono si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione, pronto a scoprire i nuovi talenti del ballo italiano. Special guest, Milly Carlucci e il suo team che sono alla ricerca dei ballerini più promettenti, pronti a conquistare le prossime puntate televisive del fortunato format Tv.

Il live casting di Ballando On The Road ha una formula mista: la prima parte della selezione è stata virtuale ed è avvenuta attraverso invio di un video da parte dei candidati, visionato e giudicato da Milly Carlucci e da una nostra giuria tecnica: chi è stato selezionato si esibirà in presenza sul palco del Vulcano Buono; dall'esibizione live saranno scelti 70 concorrenti che prenderanno parte alle puntate televisive di “Ballando On The Road”. I migliori approderanno al torneo di “Ballando Con Te” all’interno di “Ballando con Le Stelle”.

Da sempre “Ballando On The Road” è aperto anche ai professionisti che hanno la possibilità attraverso la selezione di entrare a far parte del cast dei maestri di “Ballando con le stelle” come è successo a Nikita Perotti e Sophia Berto identificati l’anno scorso proprio durante una tappa.

L'arrivo di Holden

Al Vulcano Buono, quindi, il 25 giugno, alle 17.30, sempre in piazza Capri, c'è in programma il firmacopie di Holden, l’artista finalista ad “Amici 2023” e vincitore del premio delle radio. Holden firmerà le copie del nuovo ep “Joseph” (Latarma-Ada-Warner). Con sei brani scritti, composti e prodotti dal cantautore, l’album è un'esplorazione sonora che abbraccia una vasta gamma di influenze, dalla dimensione urban all'elettronica, passando per la suggestiva dimensione cantautorale. Il prossimo autunno Holden debutterà in tour con undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei più conosciuti club delle principali città italiane Napoli compresa, dove sarà il 17 novembre.