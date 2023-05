Il sogno della rapper internazionale Bahija Lamar, con l'ultima cover prova a prendersi Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Bahija Lamar Nome d’arte di Bahija Lakoismi è una cantante producer Rap che vanta piu di 226.000 follower sul suo profilo ( Instagram: @bahijalamar), nata in America che vive da molti anni a Roma, da diversi anni è famosa a livello internazionale come cantante, produttrice, scrittrice musicale e modella. Sarà girato nei vicoli di Napoli l'ultima Cover di questa brava e bella Artista e non mancheranno dei riferimenti dedicati all'ultimo scudetto del Napoli con l'auspicio di vederla esibirsi anche alla festa ufficiale del SSC.Napoli. Bahija dichiara " Amo Napoli ed i napoletani, sprizzano bellezza ed emozioni uniche, nel mio nuovo video cercherò di evidenziare tutto questo con il mio Rap di vita inserendo dei contenuti a sorpresa per fare omaggio allo scudetto del Napoli " .