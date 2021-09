Il Bagno Elena tra i "lidi storici d'Italia"

Il Bagno Elena di Posillipo riceverà il riconoscimento di “Lido storico italiano”, assegnato agli stabilimenti balneari centenari. La consegna avverrà nel corso delle celebrazioni del sessantesimo anniversario Sib - Sindacato Italiano Balneari al Sun di Rimini 2021.

«Siamo fieri e orgogliosi di ricevere questo riconoscimento - commentano i gestori del Bagno Elena - perché certifica ancora una volta quanto il nostro sito balneare sia stato nel tempo un punto di riferimento per tutti i napoletani e i turisti che, nel corso di questo secolo, ci hanno scelti come meta preferita per i loro “bagni di mare”».

Per festeggiare l'evento sabato 25 settembre, alle ore 18.30, proprio al Bagno Elena, si terrà un incontro cui prenderanno parte, tra gli altri, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente del Sib Campania Marcello Giocondo, l'assessore comunale al verde Luigi Felaco e quello regionale al turismo Felice Casucci, il direttore della Confcommercio Campania Pasquale Russo, il direttore marittimo della Campania ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella