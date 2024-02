Perché un notaio e 3 avvocati si tuffano a febbraio nelle acque del Golfo

Sono alcuni degli avvocati più noti di Napoli, discendenti di antiche famiglie partenopee: Aldo Forquet, Ernesto Ardia, Enzo Casizzone e il notaio Filippo Garofalo sfrecciano veloci e determinati nelle acque del Golfo di Napoli in una giornata lontana anche dalla semplice apparenza di primavera. Domenica infatti il cielo era plumbeo e pareva promettere pioggia, c'era un discreto vento che increspava l'acqua e la temperatura esterna era decisamente invernale come ha facilmente potuto constatare chi è uscito per una passeggiata.

A seguire il quartetto, che era impossibile non notare anche perché dotato di appositi palloni di segnalazione, c'era in canoa, l'imprenditore Massimo Knight, titolare di una delle più conosciute agenzie immobiliari di Napoli, con in portafogli le più belle ville e appartamenti iperpanoramici. La loro meta era Cala della Zafferana, a Posillipo, poco distante dalla villa del barone Barracco e dalla celeberrima villa Rosbery. Non una sfida tra amici e neanche una scommessa, quella che li ha spinti in acqua domenica: semplicemente uno degli allenamenti per la prossima stagione di gare in acque libere del circuito nazionale. Aldo Forquet, Ernesto Ardia, Enzo Casizzone, Filippo Garofalo sono infatti da sempre tra i protagonisti delle più spettacolari gare di nuoto in mare