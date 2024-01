Scoperta di Villa Imperiale Bacoli finisce sulla Cnn: lì dove c’era uno tra i più scandalosi ecomostri della nostra città

"È troppo bello! Siamo in prima pagina sulla CNN. Bacoli è tra le notizie principali del più importante canale televisivo degli Stati Uniti d‘America. E tra i più autorevoli al mondo. Seguita da decine di milioni di persone. È in homepage la scoperta della Villa Imperiale del I sec d.C., scoperta a Miseno, durante i lavori per realizzare il nuovo parco pubblico. Lì dove c’era uno tra i più scandalosi ecomostri della nostra città. E della Campania. Così, al posto del maxi-lido abusivo, non solo sorgerà un bene aperto a tutti. Ma sarà possibile ammirare anche i resti della Villa Romana risalente ai tempi di Plinio il Vecchio. Il comandante che diede avvio alla prima operazione di Protezione Civile in Europa. Nel 79 d.C., si mise in viaggio da Miseno, verso il Vesuvio, per aiutare i cittadini di Pompei e Stabiae, coinvolti dall’eruzione. Ringrazio la Soprintendenza dell’Area Metropoliatana di Napoli, ed il soprintende Mariano Nuzzo, per la sinergia che stiamo mettendo in campo al fine per valorizzare questi tesori. Vogliamo continuare gli scavi, per portare alla luce ciò che prima era coperto da colate di cemento in spiaggia. Siamo sulla CNN. Ed è una notizia incredibile. Una visibilità mondiale per Bacoli. Insieme, miglioriamo la nostra terra. Un passo alla volta".

E' il post con il quale con grande orgoglio Josi Gerardo Della Ragione esprime la sua soddisfazione per la ribalta ottenuta anche Oltreoceano per Bacoli.