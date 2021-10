Babbo Natale è già arrivato a Napoli: "Non esistono più le mezze stagioni"|FOTO

Stupore per l'installazione già presente a piazza Vittoria

"Da non crederci ma è pura verità a Napoli sul lungomare da stamattina c' è una fantasmagorica quanto appariscente gommone di Babbo Natale. È vero che non esiste più le mezze stagioni ma adesso mi sembra si stia esagerando". Ecco il commento del responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia Giuseppe Alviti.

"E' vero che le ultime elezioni hanno dato imbarazzanti situazioni e risultati ma nulla togliere a Babbo Natale a questo punto anticiperei anche la befana e carnevale con le maschere di Pulcinella e Arlecchino. Al neo sindaco Manfredi oltre gli auguri nei prossimi mesi lo attenzionerò di valide proposte e proteste se Napoli non dovesse funzionare correttamente questo il messaggio del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti", conclude Alviti.