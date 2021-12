Nella parrocchia di San Rocco a Marano di Napoli arriva Babbo Natale con elfi e renne

Domenica prossima, 19 dicembre, dalle ore 9 e fino alle ore 13.00, presso la parrocchia di San Rocco, a Marano, le associazioni Tutela la Salute e MaranoLab in collaborazione con l’Associazione “Si può fare”, realizzeranno un Villaggio natalizio con tanto di Babbo Natale ed elfi.

Un gruppo di attori coinvolgerà i bambini in varie improvvisazioni teatrali su testi di Gianni Rodàri. Abeti, giocattoli, renne e tutto quanto fa Natale si animerà per donare gioia e sorrisi: "La nostra cittadina, commissariata per infiltrazioni camorristiche, ha bisogno di eventi come questo per recuperare il fondamentale aspetto della socialità - spiegano in un comunicato Diego Mancini ed Alessandro Pace, presidenti rispettivamente di Tutela la Salute e MaranoLab - Con questa iniziativa ci proponiamo di regalare un sorriso di speranza a tutta la comunità della Città di Marano di Napoli, auspicando di poter vivere un Natale diverso rispetto allo scorso anno. Una festività che ci porti davvero verso una nuova rinascita e una normalità fatta di ritrovati incontri e relazioni”.