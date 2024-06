Il B&B con vista dentro la storica chiesa di Napoli

Il video è diventato virale: migliaia e migliaia di visualizzazioni da Nord a Sud. A realizzarlo un turista dal chiaro accento toscano che mostra l'incredibile camera in cui soggiorna per la sua vacanza a Napoli. Una camera appena ristrutturata - spiega - con tanto di terrazzino arredato da cui si gode un po' di vista della città. E fin qui tutto normale. Dopo aver ripreso l'angolo cucina, però, il turista mostra una piccola finestra ad altezza di ginocchia, si abbassa, apre le imposte e inquadra il panorama: c'è davvero da restare a bocca spalancata. La camera affaccia infatti sulla navata di un'antica chiesa. Per essere precisi si tratta della monumentale chiesa di Santa Maria dell'Aiuto, poco distante da Santa Maria La Nova, risalente alla seconda metà del 1600, gioiello del barocco napoletano e assolutamente non sconsacrata.

La denuncia di Borrelli

Il video è arrivato al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccontato la singolare vicenda sui propri social e chiesto alla Curia di verificare la vicenda ed intervenire.

"Questo dei B&B è davvero un fenomeno che è sfuggito al controllo - aggiunge il deputato, molto noto per le sue battaglie per la legalità e il decoro - in molti casi le opportunità portate dal turismo hanno dato nuova linfa alla città e a tante famiglie la possibilità di sbarcare il lunario quando prima gli era impossibile. In altri casi, però, si è dato vita ad una speculazione selvaggia sconosciuta al fisco, talvolta illecita ed abusiva, che non incentiva affatto il turismo e danneggia Napoli e suoi cittadini, quelli costretti ad abbandonare le case in cui hanno vissuto per decenni, perché i proprietari hanno deciso di convertirle in camere da affittare, o quelli che non riescono a trovare una sistemazione in affitto con i prezzi saliti alle stelle".

La nota della Prefettura

Alla vicenda si è interessata la Prefettura di Napoli che in una nota spiega che "in relazione all’episodio relativo all’appartamento turistico risultato essere con vista sull’altare della Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, si precisa che l’edificio religioso, sito nel centro storico di Napoli, non rientra tra i beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’interno".

La Curia

La Curia, interessata dalla Prefettura di Napoli, ha comunicato di aver avviato tutte le verifiche e le iniziative del caso.

"Per quanto attiene al patrimonio del FEC - aggiunge la nota della Prefettura - il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, già nello scorso mese di gennaio, ha avviato un’attività di verifica, anche con il supporto delle Forze dell’Ordine, finalizzata all’accertamento dell’attuale occupazione e alla destinazione d’uso degli immobili di proprietà del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale del Fondo, promuovendo altresì la fruizione consapevole e rispettosa dei beni di interesse collettivo".

Non è da escludersi che la singolare finestrella con vista chiesa venga chiusa per sempre.