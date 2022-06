Dove il pane diventa arte: l'antico forno dei Rescigno a via Cirillo

La storia della famiglia Rescigno si tramanda da cinque generazioni, da quando ai primi del '900 il capostipite, Ciccio, dal piccolo paese di Roscigno, nel Salernitano, arrivò a Napoli. “Ciccio - racconta Fabrizia Rescigno, tra gli eredi e custodi dell'antica arte di famiglia - si trasferí a Napoli e con l'aiuto del figlio Mimí aprí un piccolo laboratorio per i prodotti da forno, ai gradini di Santa Barbara. La tradizione voleva che il figlio primogenito spossasse una compaesana, ma Mimí - continua Fabrizia - si innamoró di una napoletana. Con lei, grazie all'ereditá di un lontano parente, aprì un laboratorio in via Cirillo, nel centro storico di Napoli: lo stesso laboratorio che Antonio Rescigno, mio nonno, figlio di Mimì, con l'aiuto di sua moglie Maria e dei figli, Annalisa, Daniela e Mimmo, ha portato avanti per tutti questi anni e ancora oggi, nonostante l'età, lo si vede tutti i giorni con le mani in pasta”.

Per i suoi prodotti la famiglia Rescigno oggi è nota ben oltre i confini di Napoli. E la tradizione è proiettata al futuro, con i nipoti di Antonio: Raffaele, Luciano, Luca, Rachele e Fabio, quinta generazione a lavorare in quella che ormai è un'impresa. Specializzati nella produzione di pane e prodotti da forno tipici napoletani, come freselle maruzzare (per la zuppa di cozze), caponata, ciabatta, bruschetta, tostini di soia, treccine a mandorla, tarallini, taralli, dolci della tradizione e rosticceria, i Rescigno hanno nel tempo affiancato all'attività dello storico panificio di via Cirillo il "Bar pasticceria e gastronomia Rescigno" in via Foria 40, la "Macelleria Gourmet A Chiànca" e il "Pub Foria 46 Beer & Burger", per ben 4 punti vendita nella zona.