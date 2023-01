Avvistamento curioso sul Lungomare: "È un coccodrillo" - VIDEO

Avvistamento curioso nelle acque di Napoli. Residenti e turisti, passeggiando sul Lungomare, avrebbero notato un coccodrillo nuotare. L'avvistamento è stato subito ripreso con gli smartphone e diffuso sui social. Diventate virali, le immagini hanno raccolto centinaia di commenti e condivisioni.

Ma di cosa si tratta? Veramente è un coccodrillo? Sì, è un coccodrillo, ma non è reale. S itratta, infatti, di un robot utilizzato per delle riprese video per un noto programma.