Volpe in giro per la città nel cuore della notte: immagini virali sul web

Una volpe è stata avvistata qualche notte fa a Casoria, mentre andava in giro indisturbata nel cuore della notte. L'avvistamento - testimoniato con diverse foto - è avvenuto in via Mauro Calvanese.

Le immagini, ovviamente, hanno fatto subito il giro del web. Tanti i commenti degli utenti che si sono detti preoccupati per l'incolumità dell'animale che, probabilmente, è "uscito allo scoperto" in cerca di cibo.

Molti si sono "offerti" di procurare proprio qualcosa da mangiare per la volpe, mentre altri hanno chiesto di rimuovere le foto per evitare che qualche maleintenzionato possa causare del male all'animale selvatico.