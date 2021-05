Tiene il portabagagli chiuso con le mani durante il viaggio: le immagini fanno il giro del web

Un'auto viene ripresa mentre circola con una persona sdraiata e incastrata nel vano cofano mentre mantiene il portellone dello stesso. Le immagini sono state diffuse dal noto speaker radiofonico Gianni Simioli. Questa la segnalazione: "Una persona incastrata e stesa in modo estremamente pericoloso nel portabagagli di un'auto per tenere il portabagagli semi chiuso per effettuare un trasporto eccezionale è stata ripresa allo svincolo per Volla da molti cittadini. E' l'ennesimo caso che ci viene segnalato, questo oggettivamente è quasi incredibile e oltre ogni limite di sicurezza.

Sui nostri territori ogni giorno vengono trasportati alla meglio materiali da trasloco, rifiuti speciali, elettrodomestici, materiale edile e tanto altro senza alcun rispetto delle norme stradali e della sicurezza. Una parte consistente della popolazione purtroppo tende a giustificare chi mette a repentaglio la propria e altrui incolumità in nome della cosiddetta arte di arrangiarsi, del benaltrismo e del giustificazionismo alle cosiddette illegalità minori.

Il risultato è che lungo le strade circolano migliaia di mezzi tra scooter, macchine e furgoncini privi di targhe o con le stesse contraffatte, dove viene trasportato in modo superficiale e pericoloso di tutto".