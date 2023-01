Neve sul Vesuvio: lo scatto incanta sul web e diventa virale

In queste ore è diventato virale uno scatto fotografico di Dario Grande che mostra il Vesuvio imbiancato, visto da Bacoli. L'immagine mozzafiato è stata condivisa anche dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.

Questo il suo commento: "Mare, verde, storia. Sole e neve. Abbiamo tutto. Il Vesuvio, Sua Maestà. Fotografato da Bacoli, da un bacolese. Da Miseno. Lì dove era stanziata la Classis Misenenis. Da dove partí Plinio il Vecchio, capo della flotta imperiale romana, nel 79 d.C., verso Stabia. Durante l’eruzione.

Per aiutare, per portare soccorso. La prima missione di Protezione Civile in Italia di cui si abbia memoria. Un enorme gesto di umanità, che costò a Plinio la sua stessa vita. Ringrazio Dario Grande per questo scatto che sta facendo il giro del web.

Siamo una terra meravigliosa. Insieme, proteggiamola. Viviamo in paradiso. Viviamo a Bacoli, nei Campi Flegrei, a Napoli. E vivere qui, nascere qui, crescere qui, è un privilegio. Amala e difendila".