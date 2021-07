Quali sono le auto più compra-vendute on line in Campania

Nei primi 6 mesi del 2021 in Italia ci sono stati ben 1.540.757 passaggi di proprietà, più del 16% di questi avvenuti nel Sud Italia. Tantissime le vetture vendute online, come rivela lo studio statistico di brumbrum, primo rivenditore diretto di auto online in Italia. Lo studio ha preso in considerazione le automobili che in questo semestre hanno fatto più vendite in rete.

In Campania vince Panda

Stravince Fiat Panda, al primo posto tra le auto usate più vendute in generale e in cinque delle otto regioni del Meridione, compresa la Campania. Scarso il successo della Golf che nella nostra regione non entra neanche in top ten, dimostrandosi poco apprezzata tra le auto usate soprattutto a Napoli.

Crossover in testa, calano citycar e suv

Per quanto riguarda la tipologia, i maggiori successi a Sud li riscuotono i crossover, scelti nei primi 6 mesi del 2021 dal 23% degli acquirenti, con punte del 30% in Campania. Al secondo posto le berline e, a seguire, le utilitarie con il 15%, vendute in maniera uniforme in tutto il sud. Fuori dal podio le citycar (12%) che perdono oltre il 4% rispetto al passato. In calo anche i SUV (9,1%) che pagano la grande crescita dei crossover e si trovano dietro anche alle station wagon (9,4%), seppur di pochi decimi di punto. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio, che insieme non vanno oltre il 5% delle vendite.

In Campania diesel in calo, stenta l’ibrido

Nonostante la grande crisi mondiale, da noi il diesel registra buoni numeri con oltre il 70% delle vendite online ma in Campania e in Abruzzo è in calo. Fatica ancora ad imporsi l’ibrido.