Auto nuove: quali sono quelle che piacciono di più ai napoletani

Unrae, l'associazione che a livello nazionale riunisce i rappresentanti di autovetture estere ha esaminato i dati delle nuove immatricolazioni e fatto la classifica delle auto vendute città per città. Si scopre così che il maggior numero di nuove immatricolazioni è avvenuto a Trento (11.248), seguita da Roma (10.523), Firenze (7996), Aosta (6821), Reggio Emilia (3004) e quindi Napoli a quota 2622.

Cosa scelgono i napoletani

Per quanto riguarda la casa madre, a quanto pare, i napoletani non hanno dubbi: con 408 nuove vetture immatricolate, al primo posto si colloca la Fiat, seguita dalla Dacia a quota 345. Al lato opposto della classifica la Jaguar e la Lynk a quota zero seguite da Tesla e Mitsubishi, entrambe con 1 sola nuova vettura immatricolata nel capoluogo flegreo a gennaio 2023

Fonte dati: Unrae