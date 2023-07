L'auto del matrimonio "trasformata" in carrozza: le immagini sono virali sul web

Nelle scorse ore, sui social, è diventata virale la foto di un'auto per matrimoni avvistata a Napoli. L'auto, che presenta le sembianze di una carrozza, è stata immortalata mentre transitava per Mergellina. Il suo aspetto regale non è passato inosservato e, come detto, sui social è andata subito virale.

Un'immagine è stata diffusa anche nel gruppo Facebook "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'". L'auto in questione è una Chrysler PT Cruise. "Trionfo del trash", si legge in uno dei commenti. Ma non tutti gli utenti la pensano allo stesso modo. Il veicolo, infatti, viene anche "difeso" da chi sembra amare l'extra-lusso. Gli utenti social, dunque, si sono divisi e c'è chi parla anche di "carro funebre" vista la forma allungata del veicolo.