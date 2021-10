Prezzi: tutti gli aumenti a Napoli

L'Istat ha reso noti gli indici dei prezzi al consumo a Napoli nel mese di settembre 2021, elaborati considerando le diverse limitazioni - definite dalle normative nazionali e locali - per contrastare la pandemia da Covid-19 sulla base dei dati acquisiti attraverso una pluralità di diversi canali d'informazione. Dai dati emerge che il tasso tendenziale, apri a 2,3, è in aumento rispetto al mese di agosto (2,1).

Gli aumenti voce per voce

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

in aumento , riso (0,8), farina e altri cereali (0,2), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (0,6), salumi (0,3), altri preparati a base di carne (0,3), pesci freschi (1,7), frutti di mare freschi (0,8), frutti di mare surgelati (0,7), altri pesci e frutti di mare conservati (2,1), latte conservato (3,5), uova (1,4), burro (0,3), margarina e altri grassi vegetali (0,9), altri oli alimentari (0,3), vegetali freschi (4,0), patate (0,6), patatine fritte (0,6), zucchero (0,8), gelati (1,4), salse e condimenti (0,8), sale, spezie ed erbe aromatiche (1,5), alimenti per bambini (1,3).

in diminuzione altri prodotti di panetteria e pasticceria (-0,7), cereali per colazione (-3,8), altri prodotti a base di cereali (-2,1), pesci surgelati (-2,3), latte intero (-0,2), latte scremato (-0,2), yogurt (-1,3), formaggi e latticini (-0,8), altri prodotti a base di latte (-0,8), olio d'oliva (-0,7), frutta fresca (-3,2), frutta secca (-1,3), conserve di frutta e prodotti a base di frutta (-1,9), vegetali surgelati (-2,7), vegetali secchi (-0,9), confetture, marmellate e miele (-2,2), cioccolato (-2,4), confetteria (-1,3), piatti pronti (-1,2), altri prodotti alimentari n.a.c. (-2,1), caffè (-0,9), tè (-5,4), cacao e cioccolato in polvere (-4,5), acque minerali (-2,5), bevande analcoliche (-0,9), succhi di frutta e verdura (-1,1).

Bevande Alcoliche e Tabacchi:

in aumento alcolici e liquori (0,2), aperitivi alcolici (1,0), vini liquorosi (0,6).

in diminuzione: vini da uve (-0,6), birre lager (-3,2), birre a basso contenuto di alcol (-1,0).

Abbigliamento e Calzature:

in aumento indumenti per uomo (0,3), indumenti per donna (0,9), indumenti per neonati e bambini (0,2), altri articoli d'abbigliamento (0,3), calzature per uomo (0,2), calzature per donna (0,3), calzature per neonati e bambini (0,3).

Abitazione, acqua, energia e combustibili:

in aumento gasolio per riscaldamento (3,1).

Mobili, articoli e servizi per la casa:

in aumento frigoriferi, freezer e frigo freezer (0,2), apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria (0,8), macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili (4,0), altri piccoli elettrodomestici (1,0), altri articoli non derevoli per la casa (0,6).

in diminuzione lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie (-0,5), apparecchi per cottura cibi (-0,9), apparecchi per la pulizia della casa (-0,8), apparecchi per la lavorazione degli alimenti (-1,9), prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (-0,4).

Servizi sanitari:

in aumento test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (0,1).

in diminuzione altri prodotti medicali

Trasporti:

in aumento automobili nuove (0,3), motocicli e ciclomotori (0,1), pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati (0,8), benzina (0,4), altri carburanti (0,9).

in diminuzione trasporto ferroviario passeggeri (-1,3), voli nazionali (-29,9), voli internazionali (-28,7), trasporto marittimo (-36,8).

Comunicazioni:

in aumento servizi di movimentazione lettere (1,7), altri servizi postali (7,0), apparecchi per la telefonia mobile (1,1).

in diminuzione apparecchi per la telefonia fissa (-0,3), connessione internet ed altri servizi (-0,2).

Ricreazione,Spettacoli e Cultura:

in aumento apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (1,7), apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (1,4), apparecchi per il trattamento dell'informazione (2,3), supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (5,6), imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni (3,5), giochi e hobby (2,3), articoli sportivi (3,6), servizi ricreativi e sportivi – fruizione come spettatore (54,1), libri scolastici (1,5), giornali (0,6).

in diminuzione altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (-1,2), macchine fotografiche e videocamere (-2,7), altri supporti per la registrazione (-5,6), servizi ricreativi e sportivi – fruizione come praticante (-7,7), cinema teatri e concerti (-0,4), narrativa (-0,6), servizi di rilegatura e E-book download (-5,5), pacchetti vacanza nazionali (-12,1), pacchetti vacanza internazionali (-2,5).

Istruzione: nessuna variazione.

Servizi ricettivi e di ristorazione:

in aumento alberghi, motel, pensioni e simili (7,0). In diminuzione villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-23,8).

Altri beni e servizi:

in aumento altri effetti personali n.a.c. (0,3).

in diminuzione apparecchi non elettrici (-0,4), articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza (-0,4).