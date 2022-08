Prezzi: tutti gli aumenti a Napoli. La rilevazione del Comune

Cosa sta succedendo nella nostra città sul fronte dei prezzi dei principali generi di consumo? A dirlo è la rilevazione statistica pubblicata dal Comune di Napoli.

I dati riguardano i principali generi di consumo e consentono di confrontare i prezzi rispetto allo scorso mese di luglio e anche al mese di agosto 2021.

Nella tabella spicca innanzitutto il balzo di quasi +10% (9,9 per l'esattezza) compiuto in un anno dal costo di generi e alimentari ebevande non alcoliche. + 1,2% per bevande alcoliche e tabacchi.

La vera stangata però è su casa e utenze dove rispetto ai dati i agosto 2021 si registra un aumento del 24,4%. Consistente in un anno anche l'aumento dei trasporti: ben 12,5 per cento.

Aumenti anche per i servizi di ristorazione e più in generale ricettivi: +6,9%.

Riduzioni invece per comunicazioni (-2,9%) e istruzione (-1,2) .