Francesco Emilio Borrelli al microfono di NapoliToday: "Ecco cosa auguro a Napoli"

Cosa augurare per Natale e soprattutto per il nuovo anno alla città di Napoli? Il deputato Francesco Emilio Borrelli risponde prontissimo: "Più turisti e meno cialtroni! Soprattutto - aggiunge - più vivibilità e più quotidianità. Dobbiamo pensare ad una città che non ha come termine di paragone Calcutta, ma le più belle metropoli del mondo".