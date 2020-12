Gli auguri di Natale più originali e simpatici: 1) Esposito

Clemente Esposito, anche se nato ad Airola, in provincia di Benevento, è napoletano in tutto e per tutto. Oltre a lavorarci praticamente da sempre, infatti, Napoli la ama e la vive.

Ingegnere, Clemente Esposito ha iniziato ad esplorare il sottosuolo di Napoli nei lontani anni Sessanta del secolo scorso, quando la città sotterranea era un incubo e un mito, un territorio inesplorato, tanto affascinante quanto pericoloso. Soprannominato l'"Indiana Jones" napoletano, per la sua capacità di individuare accessi ed uscite, meraviglie e tesori nascosti, tra l'altro è stato il fondatore del Museo del Sottosuolo e ha censito oltre 700 cavità. Da sempre collabora con enti e forze dell'ordine in complesse operazioni di salvataggio e verifica. Per i suoi tantissimi amici di Fb ha preparato auguri di Natale particolarmente originali e divertenti, giocando con le app e il cellulare