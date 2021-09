Attraversamenti pedonali rialzati: dove saranno installati in città

Da martedì 28 settembre inizieranno i lavori per installare in via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara e via Francesco Petrarca una serie di attraversamenti pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento pedonale e, nel contempo, rallentare la velocità dei troppi automobilisti indisciplinati che sfrecciano su queste strade, rendendole strade a grave rischio incidenti.

"Come già verificato per via Nuova Bagnoli e via Diocleziano - spiega un comunicato di Palazzo San Giacomo - l’installazione di attraversamenti pedonali innovativi per la nostra città consentirà in modo particolarmente efficace di far rispettare i limiti di velocità e di garantire gli attraversamenti in piena sicurezza".

Gli interventi inizieranno martedì 28 settembre da via Petrarca per concludersi a metà ottobre su corso Novara.

Il cronoprogramma degli interventi

Comunicato da ANM, questo è il cronoprogramma degli interventi: