A Napoli Isabel May, protagonista della serie Paramount+ 1883: "Lavorare qui sarebbe un sogno"

1883 è una serie televisiva statunistense distribuita da Paramount+ ideata da Taylor Sheridan. Prequel di Yellowstone e di 1923, segue l'epopea della famiglia Dutton che divenne proprietaria di un vasto territorio del Montana. In Italia è stata pubblicata esattamente un anno fa, ad iniziare dal 15 settembre 2022. Protagonista di 1883 è Isabel May, che conquista per la sua intensità nel dare vita ad un'eroina straordinariamente libera, capace di andare oltre qualsiasi pregiudizio: di sesso, razza o religione.

Isabel May

23 anni il prossimo 11 novembre, nata a Santa Monica, in California, Isabel ha un talento naturale per la recitazione che viene notato sin da quando era una bambina. Tra l'altro, nel 2018 interpreta Katie Cooper nella serie TV Alexa & Katie e l'abbiamo vista in serie tv molto amate come Young Sheldon (recita in 9 episodi) o in film come Let's Scare Julie di Jud Cremata e Run Hide Fight - Sotto assedio di Kyle Rankin.

NapoliToday la incontra a Chiaia, in Vicoletto Belledonne. Appena un filo di trucco, sorridente, carica di pacchetti si infila nel portone al civico 9 dove si lavora Genny Gargiulo che può essere considerato l'hairstylist partenopeo delle star: massima discrezione, lavoro solo su appuntamento, abilità unica nel ridare vita anche ai capelli più sciupati e maestro del colore, da Gargiulo sono state viste tra le altre Monica Sarnelli, Giuliana De Sio, Giulia Salemi, la sorella di Keanu Rives e molti altri volti noti e notissimi del jet set e dello spettacolo.

"Lavorare a Napoli sarebbe l'avverarsi di un sogno"

Isabel accetta di raccontare qualcosa di lei a NapoliToday. Ecco cosa ci ha detto:

"Sono stata a Napoli negli ultimi tre giorni. Prima ero stata due settimane a Capri e altre due a Milano, ma Napoli è la mia preferita - dice - mi piace la sua gente, la cultura e in particolare il modo unico che le persone usano qui per comunicare tra loro: il napoletano. E' davvero unico nel suo genere".

Misure semplicemente perfette, quando NapoliToday chiede a Isabel del cibo, lei subito risponde "è divino! Non ho mai mangiato così bene in tutta la mia vita. Mi piace il ragù di bolognese e la pizza, tutte le pizze. La pizza è deliziosa. Pizza e pasta... insomma.. che altro mangeresti mentre sei a Napoli?".

Durante il suo soggiorno in città ha girato molto a piedi: "Sono entrata in due musei, mi ci sono ritrovata girovagando. E' come se qui fosse facile perdersi e non volere farsi trovare. Non so riesco a spiegarmi, ma qui puoi perderti tra vicoli meravigliosi e strade. Ho fatto il giro di tutti i piccoli negozi. Proprio qui vicino ce n'è uno di una pittrice che realizza dei piccoli dipinti e ne ho comprati molti: amo i negozietti e amo gli artisti in particolare".

Per il futuro Isabel ha le idee chiare e un grande sogno: "Ritornerò presto - promette - so esattamente dove starò e cosa voglio visitare e vedere, perché questa volta non ho avuto abbastanza tempo. E vorrei lavorare qui, professionalmente perché so che ci sono dei fantastici, fenomenali registi con cui mi piacerebbe lavorare. Lavorare a Napoli, in questa bellissima città, sarebbe l'avverarsi di un sogno".