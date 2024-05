"Il mio viaggio a Napoli" vittima di attacco hacker: "Troppa invidia e cattiveria contro noi" - VIDEO

Attacco hacker per la pagina social "Il mio viaggio a Napoli". L'annuncio arriva direttamente dai curatori Giuseppe e Federica. I due influencer, dopo alcuni giorni di assenza, hanno rivelato di aver subito un attacco informatico che li ha costretti a correre ai ripari per tutelare anche i loro dati personali.

"Abbiamo affrontato tutto con la nostra solarità e soprattutto uniti come sempre. Facciamo invidia per la nostra bella vita, per il fatto che viaggiamo tanto. La cosa che fa più male è che questa invidia si trasforma in malignità. Non chiediamo niente a nessuno e non facciamo male a nessuno. Chi commette queste segnalazioni si nasconde dietro account fake. Noi possiamo immaginare di chi possa essere. Perché sappiamo chi ci invidia. Nonostante tutto siamo ancora qui. Con la forza di continuare a lavorare con dedizione e costanza", hanno spiegato in un video pubblicato sulla pagina.