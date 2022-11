Peppe Iodice senza freni: "Ecco il mio messaggio a Gasperini"

E' un Peppe Iodice senza freni quelli che ha vissuto il post-partita di Atalanta-Napoli. Il comico partenopeo ha ironizzato sulle polemiche contro l'arbitro che Giampiero Gasperini, allenatore bergamasco, ha portato avanti per tutto il match. "Al mister vorrei dire: vafamm...". Nessun intento offensivo da parte di Peppe Iodice, ma solo un modo di sdrammatizzare, come testimonia il fatto che in una storia di Instagram, il comico ha anche invitato l'allenatore al Peppy Night Show.