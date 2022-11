Belen e Stefano, festa in casa per la vittoria del Napoli

"Il Napoli deve fare qualcosa, altrimenti sarà una domenica dura". Siparietto in casa De Martino-Rodriguez. Belen prende in giro Stefano Martino in una storia su Instagram. Il conduttore appare in piena sofferenza sportiva mentre guarda Atalanta-Napoli. Mani in volto per Stefano al vantaggio bergamasco, con la showgirl argentina che auspica il recupero degli azzurri, se non altro per vivere una domenica di serenità. La storia successiva riprende De Martino che esulta al gol vittoria di Elmas: "Te l'avevo detto amore - le parole di Belen - almeno domani sarà una buona domenica".