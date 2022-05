All'asta, on line, i cimeli di Pietro Mennea e di altre star dello sport: l'iniziativa presentata a Napoli

La fondazione Pietro Mennea, presieduta da Manuela Olivieri Mennea, lancia da Napoli e per Napoli un’asta benefica, mettendo in vendita on line cimeli appartenuti all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri di Mosca 1980 e recordman mondiale sulla stessa distanza a Città del Messico nel 1979 oltre a vari articoli offerti da altre indiscusse star dello sport. Scopo dell’asta, lanciata nel corso della presentazione di “Multiplier Sport Hub”, laboratorio e incubatore di idee e progetti che puntano a coinvolgere la Napoli sportiva, è raccogliere fondi da destinare alle associazioni “Annalisa Durante” e “Il sogno del piccolo Vincenzo”.

All'evento, tra gli altri,il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani; l’assessore comunale allo Sport Emanuela Ferrante; il presidente del consiglio comunale di Napoli Enza Amato; la vicepresidente dell’assise cittadina Flavia Sorrentino; il capitano di vascello della Capitaneria di Porto di Napoli Aniello Cuciniello; il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Andrea Annunziata; il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli; il consigliere nazionale della Fin, Luca Piscopo.