Festa grande da "'a Figlia d''o Marenaro": Donna Assunta diventa nonna

Festa grande per "'A figlia d''o Marenaro". Donna Assunta e suo marito, infatti, sono diventati nonni. A darne notizia è la pagina ufficiale con un post: "Un nuovo arrivo a Via Foria... E che arrivo il 27 Luglio è nato 'o Nipote della Figlia d' 'o Marenaro Benvenuto piccolo di nonna Il mio cuore esplode di gioia Ti amiamo".

Il piccolo Nunzio è il figlio di Giuseppe Scicchitano - primo genito di Assunta - che nel settembre del 2022 è convolato a nozze con la sua Yohana. L'annuncio della nascita è arrivato con qualche giorno di ritardo - verosimilmente - a causa di un attacco hacker che ha coinvolto i profili ufficiali del noto ristorante di via Foria.

Donna Assunta, comunque, ha condiviso con tutti questa grande gioia che sta travolgendo lei e la sua famiglia. Sono tanti i messaggi di auguri di clienti e followers per il piccolo Nunzio.