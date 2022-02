Arrampicata sportiva a Napoli. Cosa sapere

E’ uno sport tanto completo quanto divertente, competitivo nel senso più sano dal momento che spinge a superare i propri limiti, decisamente formativo perché insegna a rispettare le regole, gli altri e l’ambiente e non ha limiti d’età visto che si può praticare a partire dai 5 anni per arrivare ad una “buona stagionatura”, se si pensa che lo pratica lo scrittore Erri De Luca, che di anni ne ha ben 72. Stiamo parlando dell’arrampicata sportiva.

Nata nella seconda metà degli anni ’80 e riconosciuta dal Coni, fino ad una manciata di anni fa era assolutamente sconosciuta a Napoli e dintorni ma adesso, grazie ad un gruppo di giovani appassionati dell’outdoor e amanti della natura (che rispettano e tutelano) sta sempre più diffondendosi

L’arrampicata sportiva

Contrariamente a quello che si potrebbe credere, l’arrampicata sportiva non è uno sport “estremo”: “Praticato nel rispetto delle regole, con i dovuti accorgimenti, è infatti assolutamente sicuro” come spiega a NapoliToday Sergio Morra, presidente dell’associazione Cultura Selvatica (www.facebook.com/culturaselvaticaasd) che ha come obiettivo proprio quello di far conoscere questo sport che si basa in primo luogo sulla sicurezza grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche, regole precise e itinerari calibrati in base alle capacità di ciascuno.

Può essere praticata sia indoor, su pareti artificiali, sia outdoor su palestre di roccia o falesie: una delle più belle è davvero a pochi passi da Napoli, sul lungomare di Pozzuoli (via Napoli).

Lo "scoglione" dei Gerolomini

“Lo scoglione dei Gerolomini – ci racconta Sergio Morra – nasce nell'ottobre 1856, quando alcune scosse di terremoto provocano il distacco dal monte Olibano, la parete di trachite sulla cui sommità si trova l'Accademia areonautica, di un grosso pezzo di roccia che finisce sulla riva, dove oggi lo vediamo. Lo scoglione durante la seconda guerra mondiale è stato presidio della fanteria costiera. Quindi è rimasto lì, inerte, fino a quando nel 2014 con il gruppo "climbers napoletani", con Simone Bonaccia, abbiamo avviato la chiodatura di itinerari di arrampicata sportiva che, tutt'oggi, permettono di praticare questo sport nel centro di una città che è ricca di pareti ma di tufo, friabili, quindi assolutamente non adatte all'arrampicata”.

Poche le attrezzature che occorrono per praticare l’arrampicata: oltre al casco e alle scarpette, imbracatura e corda specifica, corredata di ganci (rinvii e moschettoni).

Gli itinerari devono rispondere a standard precisi per assicurare la totale sicurezza dei praticanti che devono utilizzare protezioni con la corda e rinvii in parete.

"L’arrampicata sportiva è, in primo luogo, una sfida con se stessi - spiega il climber Roberto Befanile - chi arrampica, infatti, ha l’obiettivo di salire in vetta, confrontandosi con difficoltà e ostacoli che aumentano con il “livello” delle vie. Arrampicarsi poi fa scoprire itinerari sconosciuti, nella natura e anche in noi stessi".

Fondamentale nell’arrampicata il gruppo e il compagno che “fa sicura” e, soprattutto, il rispetto delle regole e delle tecniche per salire come per scendere: "Non ci si improvvisa climbers- avvisano all'unisono Sergio Morra e Roberto Befanile - ma è indispensabile seguire un corso o, almeno, arrampicare con chi pratica questo sport da tempo per apprendere le tecniche necessarie a garantire la sicurezza e ad evitare incidenti".

Per chi volesse saperne di più, culturaselvatica@gmail.com