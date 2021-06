“Te # tag dint'o core”: sarà il nuovo tormentone dell'estate?

Nuovo singolo per il duo partenopeo Gli_Armonika ovvero Antonio Ucciero e Erika Calì: “Te # tag dint'o core”, mix di rap e sonorità latine e partenopee che punta a far ballare in spiaggia come in discoteca e, soprattutto, a qualsiasi età. Prodotto e distribuito dalla Zeus Record – Napoli su etichetta ZR64, il brano è stato scritto da Ferdinando Coppola con musica e arrangiamenti di Antonio Ucciero. Mix e Mastering Ciro Barrucci.ù

Irriverente il testo che descrive spaccati di vita quotidiana e nasce dalla voglia di musica, di speranza e di guardare oltre la pandemia, in una sorta di abbraccio corale per infondere buonumore, proprio come il video che ha la regia e il montaggio di Mauro di Rosa