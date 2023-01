"Su Armando ‘Sparadais' ci sono buone notizie": lascerà presto la terapia intensiva

"Su Armando ‘Sparadais’, ragazzi, fortunatamente ci sono buone notizie…Grazie a tutti", scrive su Instagram Luca Sepe, artista napoletano.

Armando Cobucci, noto come ‘Sparadais’, è stato colpito nei giorni scorsi da un’ulcera perforante mentre passeggiava in strada. Ricoverato all’ospedale di Vallo della Lucania, sta decisamente meglio e tra qualche giorno lo dimetteranno dalla terapia intensiva per trasferirlo in un reparto ordinario.

Sparadais imprenditore nel campo della moda ed in particolare negli abiti da sposa si è rilanciato negli ultimi tempi sui social.a colpi di poesie e freddure.