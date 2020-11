Arciconfraternita dei Pellegrini: incontri in streaming per superare i giorni bui del Covid

Per offrire occasioni di dialogo nei giorni bui del Covid, l’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli a partire da lunedì 23 novembre, alle ore 17.30, lancia un ciclo di incontri in diretta streaming (il link è disponibile su www.arciconfraternitapellegrini.net) senza limite di partecipanti, partendo da una riflessione sull’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco. L'Enciclica “Fratelli tutti - spiega un comunicato - riporta al centro l’urgenza, e la responsabilità personale e collettiva, di restituire vita, concretezza e spessore a parole come fraternità, giustizia amicizia, accoglienza in ogni ambito della vita sociale".

L’iniziativa rientra nella VI edizione de “La strada della Pace è il Dialogo” e si propone come un momento di attenzione concreta alle conseguenze della pandemia in corso ma con lo sguardo al futuro.

All’incontro, che sarà coordinato da Massimo Milone direttore di RAI Vaticano, interverranno Vincenzo Galgano, Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, S.E. Mons. Antonio Di Donna Vescovo di Acerra, don Tonino Palmese Preposito dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e Vicario Episcopale Carità e Giustizia dell’Arcidiocesi di Napoli, Ernesto Preziosi presidente dell’Associazione Argomenti 2000 che si propone di attivare tra le persone una “rete” amicale dinamica, Marco Traversi fondatore dell’incubatore di imprese Dialogue Place, uno spazio di co – working e incubatore sociale pensato per restituire spazi di socialità a lavoratori in smart working.