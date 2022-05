L’Arciconfraternita dei Pellegrini per la Grande Bellezza di Napoli

Incontro pubblico questo giovedì, 26 maggio, alle 18, presso la Chiesa della Santissima Trinità, in via Portamedina 41 su "Napoli incontra la bellezza: la città, le sfide, le risorse".

Promosso dall’Arciconfraternita dei Pellegrini, l'incontro è dedicato al ruolo che i grandi attrattori culturali assumono nell’innalzamento della qualità della vita cittadina.

"Si moltiplicano infatti le iniziative che vedono i musei e le istituzioni culturali protagonisti di azioni e progetti che - spesso accompagnati dalla promozione di nuove forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza – fanno proprie le aspirazioni, il disagio, il desiderio di riscatto della comunità locale. - siegano i romotori - Tuttavia per consolidare i risultati raggiunti dalle azioni intraprese e assicurare il successo di quelle in cantiere è necessario e urgente dare vita a una decisa e lungimirante riqualificazione degli spazi e dei servizi urbani, a beneficio di tutti".

Accolti dal saluto del Primicerio Vincenzo Galgano, sul tema si confronteranno Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Mario Epifani direttore del Palazzo Reale di Napoli, Paolo Giulierini direttore del MANN, Renato Lori direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Angela Tecce presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Museo MADRE, Gabriel Zuchtriegel direttore del Parco archeologico di Pompei. A moderare il giornalista Enzo d’Errico.

I relatori presenteranno alla città, rappresentata dal suo sindaco, i risultati e le prospettive delle iniziative in corso e suggeriranno temi, azioni e interventi indispensabili "per restituire alla città la possibilità di esprimere - per chi la visita e per chi la vive quotidianamente - tutta la sua bellezza".

L’incontro si colloca in un ciclo di forum con irappresentanti delle istituzioni e della società civile