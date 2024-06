Aquiloni: 3 cose che non ti hanno mai detto

Il quadrilatero colorato da far volare in cielo prende il suo nome da un vento freddo e impetuoso proveniente da nord-est che i latini chiamavano aquilo (aquilonis), appunto "vento di settentrione".

Oggi simbolo di leggerezza e libertà, è nato in Cina, dove veniva fabbricato con leggerissimo legno di bambù e seta, ma non era un giocattolo: veniva infatti adoperato in ambito militare per trasmettere messaggi, dunque era innanzitutto uno strumento di comunicazione. Era inoltre impiegato anche per misurare le distanze e la velocità del vento.

Dalla Cina gli aquiloni arrivarono in Europa, dove vennero usati per gli scopi più disparati prima di trasformarsi in giocattolo: trasmettere messaggi, spaventare i nemici, conoscere le leggi del volo, e anche mandare preghiere agli dei.

Dove far volare gli aquiloni a Napoli

Per far alzare un aquilone in volo serve un po' di vento e uno spazio libero da edifici, alberi e tralicci.

A Napoli si può certamente provare l'emozione di far danzare un aquilone sul Lungomare, sul pontile di Bagnoli, sul belvedere del Virgiliano e in diverse aree del Parco di Capodimonte