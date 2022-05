Apre a Napoli Vendome Luxury Bags, primo gruppo in Italia per vendita di borse di lusso d'occasione

A Napoli arriva Vendome Luxury Bags, il primo gruppo in Italia per vendita di borse di lusso d'occasione, presente con diverse boutique in Europa e anche in Italia (è a Milano, Torino, Roma, Palermo, Siena).

Dove è lo store

Lo store napoletano aprirà i battenti questo giovedì, alle 18.30, in via San Pasquale 15, dunque nel cuore dello shopping cittadino, e presenterà ad una clientela selezionata i prodotti dei migliori brand a prezzi competitivi. A fare gli onori di casa Massimiliano Cimmino insieme con lo staff Le Mille Me Communication. In vetrina nomi celebri del panorama nazionale e internazionale della moda, da Louis Vuitton a Gucci, Prada, Versace, Christian Dior, Chanel, Hermès, Miu Miu e Valentino: "Vendome Luxury Bags è un concept innovativo che si rivolge non solo a chi acquista ma anche a chi desidera vendere borse ed accessori second hand autentico, garantito, certificato",spiegano i titolari un comunicato.

Come funziona

Dopo un’attenta valutazione della luxury bag che si desidera vendere, si avrà l’opportunità di acquistarne un’altra tra quelle presenti in showroom chiudendo la trattativa a compensazione e/o conguaglio, oppure si potrà semplicemente vendere/acquistare.

L'offerta di Vendome Luxury Bags non riguarda solo borse, ma anche foulard, portafogli, cinture, scarpe, per una dimensione del lusso (finalmente) accessibile.