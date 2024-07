Aperitivo in paradiso: apre al pubblico il panoramicissimo roof del Renaissance Mediteranneo

Aprono al pubblico per l'estate il lounge bar e il ristorante Roof Garden Angiò all'11mo piano del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, in via Ponte di Tappia.

Nel cuore dello shopping e vicino ai maggiori punti di interesse della città, si tratta di una vera e propria isola di charme e gusto da cui godere il panorama più bello del mondo sorseggiando un aperitivo accompagnato da sfizioserie salate, sempre diverse, preparate dell’executive chef Pasquale De Simone e/o gustandosi una cena a base di piatti improntati alla stagionalità che esaltano i prodotti tipici del nostro territorio.

Musica al giusto volume in filodiffusione, il golfo che incanta tingendosi di rosa e poi colorandosi di indaco prima di illuminarsi di mille e mille luci, tra le proposte per accompagnare la ricca carta dei cocktail spiccano tipicità della nostra cucina come le polpettine di melanzane dorate (gustose e sapide), le sfere di riso ripiene, i calzoncelli con pomodori e mozzarella, le frittatine di pasta e patate, i crostini di pane a vari gusti come alici sott’olio o pancetta di suino casertano, e finger originali che catturano come le tartellette di brisè con spumine agli agrumi. In carta anche mini panini farciti: carpaccio di scottona, lonzetta di suino casertano, tonno affumicato; e ancora tartellette; marinati; fritturine in barchetta: alici in panatura panko, calamaretti, gamberetti.

Il bar in terrazza è aperto dalle 17 alle 24, il costo di un drink è tra i 15 e i 20 euro con accompagnamento di 2 o 3 sfizioserie (e chiaramente possibilità di ordinare dal menù alla carta).

Il ristorante è aperto dalle 19 alle 22.30, con un costo di circa 60 euro a persona per antipasto, primo, secondo e dolce - bevande escluse. Molto curata la carta dei vini.

Il roof può essere prenotato per eventi privati ed era già possibile, anche per chi non è cliente dell'Hotel, accedere la mattina per la colazione (costo 20 euro).