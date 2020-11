La rinascita di Antonio Marino, primo al talent game "All Together now '20" di Canale 5

Antonio Marino, 38 anni, napoletano doc, é uno dei 12 concorrenti della nuova edizione All Together Now 2020, il format condotto da Michelle Hunziker tornato per il terzo anno consecutivo, da mercoledì 4 novembre, in prima serata su Canale 5. Completamente rinnovato, il programma vede la partecipazione di vip del calibro di J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo in qualità di giurati tecnici dei 12 concorrenti in lizza.

La storia di Antonio Marino

Antonio Marino debutta nel mondo dello spettacolo r18 anni fa, nel 2002, quando giovanissimo partecipa al musical “C’era una volta… Scugnizzi" di Claudio Mattone. Quindi nel 2008 è alla prima edizione di X Factor e nel 2018 tra i semifinalisti di The Voice. Quindi la scoperta scioccante: un controllo di routine rivela la presenza di un carcinoma tiroideo al 4° stadio.

Operato d'urgenza, "al risveglio - racconta lui stesso nel corso della trasmissione - pensavo che non avrei più potuto cantare. E' stato uno choc. Vivo di musica. Non avevo un piano B”.

La volontà di farcela, il coraggio di guardare avanti, la tenacia e l'enorme passione per la musica hanno però consentito ad Antonio Marino di superare ogni difficoltà. Ed ora eccolo in Tv, sull'ammiraglia Fininvest, al talent game-evento dell'autunno/inverno 2020 dove con "Fai Rumore" di Diodato ha conquistato il punteggio massimo: un bel 100.

"Non é vero che i treni passano una volta sola - dice Antonio - è che bisogna essere pronti a saltarci su!"