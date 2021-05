VentiVolti Venti: a Napoli la 1a edizione della Mostra intern.azione di Arte Postale

Da un'idea di Antonio Conte, giovane e brillante artista partenopeo, a Napoli in esposizione opere di più di 120 artisti di tutto il mondo, come ricordo e simbolo dell'anno che ha stravolto la nostra vita

“Se ti volti avanti sette volte vanti sul tuo volto i segni se di venti volte vieni se diventi vinto il tuo vanto mente quelli troppi so' i disegni se ti senti più di venti se nel mentre aumenta il mento venti e più di venti sono quelli ti prendi”: muore Trentatre più e dalle sue stesse ceneri nasce VentiVoltiVenti mostra di Mailart, in calendario questo fine settimana a Napoli, in via G. Gasparrini 10. In esposizione l"cartoline" artistiche, vere e proprie opere d'arte in formato epistolare, ricordo e simbolo di un anno - il 2020, appunto - che ha stravolto le nostre vite. A partecipare più di centoventi artisti provenienti da 17 paesi nel mondo, dal Giappone al Venezuela passando per la Germania, la Turchia e la Spagna, l’Austria , la Romania e l’Ungheria, la Grecia, gli Usa e il Messico, la Serbia, il Brasile e la Repubblica Ceca.

Ci saranno anche le opere dei giovani artisti dell’accademia di Belle Arti di Carrara del corso di Anatomia Artistica della professoressa Monica Michelotti e le opere dei ragazzi della scuola IC Casali del Manco 1 con il progetto Pon Leggere per crescere a cura di Lucia Longo.

La mailart

"La mailart non ha frontiere, non conosce ostacoli o limitazioni. Ecco perché c’è ancora e sempre bisogno di lei - spiega Antonio Conte, artista poliedrico e vulcanico, un interesse spiccato per la comunicazione massificata e la “civiltà dell’immagine” che estrinseca nei suoi progetti, spesso collettivi, ideatore e curatore dell'esposizione - La mailart ci ricordarda che noi siamo così: senza confini, barriere e orari colorati. Senza mascherine, torneremo a muoverci liberamente".

La mostra

Questa prima edizione di Venti Volti Venti si articola in tre giorni per consentire a tutti di poter accedere ai locali di via Gasparrini 10 senza assembramenti e nel massimo rispetto dei protocolli anti-covid.

"È preferibile chiamare prima di arrivare", precisa Conte.

Il programma

All'esposizione si accompagnano performances:

Venerdì 14 maggio, ore 18/22: allestimento opere in mostra. Sarà possibile prendere parte all’allestimento nello spirito della mailart. Partecipazione e condivisione, per un’arte che unisce e non divide.

Sabato 15 maggio ore 18//22: inaugurazione mostra. Durante la serata ci sarà una performance in diretta streaming /canale instagram acam_mailart) del chitarrista e cantante Pietro Melillo (ore 20:30).

Domenica 16 maggio gli orari di visita saranno così suddivisi, ore 10/14 e 17/21. La mattina performance in diretta streaming (stesso canale) dell’artista visiva Lucia Longo (ore 11).

Antonio Conte, artista popolare

Vive e lavora a Napoli. Protagonista di esposizioni personali e collettive, ha un linguaggio pittorico squisitamente originale che mostra tangenze con i padri della Pop Art, il segno espressionista e lo spirito Dada, che lo porta spesso a elaborare giochi di parole ed a cercare contaminazioni con altre discipline artistiche (per esempio molti titoli delle sue opere richiamano testi di canzoni, libri o da film). Recentemente sta sperimentando la scultura e le installazioni, accentuando la vena relazionale insita nella sua concezione dell’arte.

Ama definirsi “artista popolare” e coinvolgere gli spettatori attraverso il gioco e l’umorismo.

I supporti delle sue opere pittoriche variano da quelli più tradizionali, come tela e tavola, ai meno usuali, come giornali, carta da pacchi e, negli ultimi anni, materiale pubblicitario, come locandine, poster, manifesti recuperati dalla strada.