Il noto maestro pizzaiolo Antonino Esposito apre un nuovo locale a Sorrento

"Antonino Esposito Pizza e Cucina" ed è la nuova sfida del noto maestro pizzaiolo, amatissimo dal pubblico del grande schermo che ne segue le tante ospitate. Il nuovo ristorante pizzeria, che sorge sul precedente "Acqu'e Sale", affacciato sullo specchio d'acqua di Marina Piccola, a Sorrento, si presenta completamente rinnovato nell'arredamento, all'insegna del gusto e dell'eleganza, con una razionalizzazione degli spazi, per garantire il giusto distanziamento. Un comodo servizio navetta, effettuato con un van ecologico, con alimentazione elettrica, offre inoltre l'opportunità, anche a chi risiede a Sorrento e nei centri vicini, di lasciare a casa l'auto.

Ai forni Esposito sarà coadiuvato da giovani ma esperti pizzaioli, che offriranno una ricca selezione di pizze con topping ispirati alle tipicità locali e alla stagionalità: dalle pizze della tradizione alle fritte, dalla mitica Frusta Sorrentina alla novità della pizza alla brace.

In cucina gli chef Antonio Virno e Michele Coppola proporranno, in particolare, paste fresche e pescato locale. Carmine Persico, storico direttore, supervisionerà l'intera organizzazione, mentre il servizio in sala, all'insegna dell'accoglienza e della disponibilità, sarà gestito da Angela D'Avanzo e Fabio Raiola. Una fornitissima cantina proporrà, infine, abbinamenti con le pizze e i piatti, logico completamento dell'offerta.

Accanto ad Antonino, come sempre, la compagna di vita e di lavoro di Antonino, Terry Savarese.

"All'inizio molti mi hanno preso per pazzo - confessa Antonino Esposito - Investire denaro e tempo in un nuovo locale, nelle incertezze che vive ora il settore della ristorazione, potendo contare in questo momento solo sugli spazi esterni, non sembra infatti una buona idea. Eppure è una scommessa che sono certo di vincere".

L'inaugurazione sarà "virtuale", giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 18, sulla nuova pagina Facebook di "Antonino Esposito Pizza e Cucina" mentre da venerdì 14 maggio il locale sarà aperto al pubblico a pranzo e a cena.