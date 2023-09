Due giorni dedicati agli antichi giochi napoletani: l'appuntamento a Boscoreale

Via T.A. Cirillo, nel cuore del centro storico di Boscoreale, per un fine settimana sarà completamente dedicata ai giochi antichi come lo strummolo ma non solo: l'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'associazione culturale Il Nuovo Vesuvio, presieduta da Angelo Cesarano, e Quelli di Sangilo, guidati da Raffaele Ferraioli da anni impegnato in un'opera di conservazione, recupero e promozione di giochi antichi.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre a partire dalle ore 18.00 e fino alle 24.00 grandi e piccini potranno conoscere o ritrovare e usare sfidandosi e divertendosi i giochi antichi.

"Torniamo a giocare in strada, tutti insieme, almeno per un week end. Abbiamo voluto fortemente introdurre nel nostro programma questa nuova esperienza. Per l'intera durata della festa e gratuitamente tutti potranno giocare insieme agli amici di Quelli di Sangilo e lungo una delle strade più caratteristica del nostro centro storico. Non solo un semplice passatempo, ma un modo significativo per connettersi con la storia, la cultura e gli altri" dice Angelo Cesarano.

L'iniziativa nell'ambito della Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani che in programma vede, tra l'altro, un percorso enogastronomico, corsi di avvicinamento al vino in collaborazione con il Consorzio Vesuvio Dop e l'Ais, spettacoli e balli in piazza e domenica 15 ottobre gran finale con lo spettacolo di Biagio Izzo, a partire dalle ore 21.30, sul palco di piazza Pace.