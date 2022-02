Anguissa cuore d'oro: ferma l'auto e corre ad abbracciare un giovane disabile - VIDEO

Fermo ai box per un infortunio, Anguissa ieri non era con la squadra a Roma, ma è riuscito comunque a far parlare bene di sé. Così come tanti, infatti, si sono entusiasmati per la prestazione della squadra di Spalletti - che ha battuto la Lazio per 2-1 - c'è chi ha tributato il centrocampista azzurro per un gesto veramente nobile.

Anguissa, mentre era a bordo della sua auto a Mergellina, ha fermato il veicolo per andare a salutare un tifoso disabile. Il tutto è stato documentato con un video che, in poche ore, ha fatto registrare il boom di like e commenti sui social. Grande emozione per il tifoso che non si aspettava un gesto simile. Un gesto che, ancora una volta, testimonia il gran cuore del centrocampista azzurro.

(Video di Peppe Paparone)