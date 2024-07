Angelina Mango si infortuna al ginocchio, immagini virali: "Dovevo salvare un babà"

“Un mese di infallibili melodrammi”. Questa è la didascalia di un post di Angelina Mango, diventato subito virale. La giovane artista ha raccolto - nel post appunto - una serie di immagini e video relative ai live promozionali per il lancio del disco “Pokè Melodrama”. Tra gli scatti alcuni hanno catturato l’attenzione dei fan. In una foto si vede la cantante sul letto con una medicazione sul ginocchio. In un’altra foto, invece, la cantante ha in mano un contenitore con un babà, che pare gli sia stato regalato nel corso della sua ultima visita a Napoli.

“Non è che sia caduto l’aereo, sono scivolata dalle scale. – ha spiegato – Avevo una valigia, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di babà. In realtà se mi sono fatta male, la colpa è dei babà. Per salvarli ho sacrificato il mio ginocchio. Ho avuto paura di rompermi tutto, ma il dottore mi ha detto che sono molto elastica e dopo qualche giorno di riposo potrò tranquillamente tornare alla mia vita di sempre“.

I fan, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo e attendere il l'inizio del tour che partirà ad ottobre. Prevista anche una doppia data a Napoli, già sold out. Angelina si esibirà presso la Casa della musica il 14 e il 15 ottobre.