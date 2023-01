Angela da Mondello e Rita De Crescenzo insieme: "Veniamo dalla stessa strada" - VIDEO

Sta facendo il giro dei social un video che mostra Angela da Mondello e Rita De Crescenzo. Le due tiktoker avrebbero un progetto in comune al quale starebbero lavorando.

Un'amicizia nata sui social e consolidata con l'arrivo di Angela a Napoli. tuttavia, non è chiaro cosa le due abbiano in serbo per i propri fan che si sono scatenati sui social.

“Ho conosciuto Rita. Non l’ho mai criticata, né condannata. Io e Rita veniamo dalla stessa strada, abbiamo fatto la stessa gavetta", ha detto Angela.