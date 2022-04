Anema e Core, boom di presenze nelle festività pasquali

Nel lungo week-end di Pasqua a Capri , tappa irrinunciabile è, come da tradizione, la Taverna Anema e Core che inaugura la stagione turistica 2022 all'insegna della buona musica e del divertimento. Erano in tanti ad attendere la riapertura di quel "Lembo di Capri" , a due passi dalla Piazzetta, anima e cuore pulsante dell'Isola, dove si sono ritrovati , insieme a vacanzieri, capresi e habitué, numerosi volti noti dello spettacolo. Sabato sera Gianluigi Lembo e la Band hanno accolto sul palco tra gli aficionados della Taverna, il produttore e presidente del Bari Luigi De Laurentis in compagnia di amici, tra cui il figlio di Peppino di Capri, Dario Faiella con la moglie Mousse Jaquier; la modella , "Bonas" nel programma di Paolo Bonolis " Avanti un altro" , Sara Croce; l'ex calciatore e allenatore del Cagliari Leonardo Semplici; l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ex concorrenti dal Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti ed innamorati; Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle star, con l'amico Pr Manager Fabio Palazzi; il modello e influencer Antonio Medugno, anche lui protagonista della casa più spiata d'Italia. Una vera e propria "reunion" a sorpresa per gli ex gieffini che si sono ritrovati a brindare insieme sulle note di "'O surdato 'nnammurato" e " Tu vuò fa l'americano".

Per la domenica di Pasqua è tornato uno degli storici amici di Capri e dall'Anema e Core, dove ha esibito sin da ventenne le sue doti canterine, il noto attore Alessandro Preziosi che si è lasciato andare sul palco , microfono in mano, al ritmo di Ray Charles con "Hit the road" , di " Roadhouse Blues"dei Doors e per finire un classico della canzone italiana " Piccolo grande amore" di Baglioni. E ancora altri duetti con Ciro Corcione e Gianluca Capozzi, sempre al fianco di Gianluigi Lembo. Tanta voglia di stare insieme in allegria , buona " la prima " della taverna simbolo del Capri by night e dell'Italian lifestyle nel Mondo.