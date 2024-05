Andrea Sannino, l'annuncio con le lacrime agli occhi ai fan sui social | VIDEO

"Ho appena ricevuto una telefonata… C’è chi è abituato a questi riconoscimenti ma per me (e per tanti) che scrivo e che canto in napoletano, le cose non sono mai state facili…e vincere un platino per me è come un oscar! Questo premio è vostro… e i primi che ho pensato di avvisare con le lacrime agli occhi, siete voi! Grazie!". Così Andrea Sannino ha comunicato con commozione ai suoi fan via social il raggiungimento di uno splendido traguardo artistico: il suo ormai famosissimo brano "Abbracciame" è diventato disco di platino.

"Grazie a Mauro Spenillo che con me l’ha scritta…ti ricordi quel pomeriggio bró? Grazie alla mia Mara Venier che fino a ieri ci ha sempre creduto!", scrive ancora l'artista napoletano nel suo post.